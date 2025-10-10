Oddio era nel panino Incubo al ristorante la terribile scoperta | Ma come ci è finita?!

Un pranzo spensierato si è trasformato in un incubo per una famiglia, quando un uomo ha trovato una lama nascosta all’interno di un hot dog servito dalla celebre catena di ristoranti Nathan’s. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha lasciato tutti senza parole e ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico dopo che il video dell’accaduto, registrato dalla compagna dell’uomo, è stato pubblicato su TikTok. In poche ore le immagini sono diventate virali, alimentando sconcerto e indignazione per un fatto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. La donna, Abbey, ha raccontato di essere ancora profondamente scossa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it