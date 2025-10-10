Ocean’s movie | Bradley Cooper nel prequel della saga?

Con Ocean’s 14 ormai confermato dallo stesso George Clooney, si torna a parlare del prequel della saga già annunciato da tempo. Secondo Deadline, infatti, il prequel senza titolo ordinato dalla Warner Bros. Pictures potrebbe aver trovato Bradley Cooper come partner ideale di Margot Robbie, da tempo impegnata anche in cabina di produzione con la sua LuckyChap. A tal proposito, la fonte ha riferito che l’accordo non sarebbe ancora concluso, e che il ruolo affidato all’attoreregista sarebbe di alto profilo. Le riprese del prequel della saga Ocean’s il prossimo anno sotto la regia di Lee Isaac Chung. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Ocean’s movie | Bradley Cooper nel prequel della saga?

In questa notizia si parla di: ocean - movie

Un tuffo negli oceani senza muoversi dalla poltrona. Dal 14 ottobre al 17 novembre torna in Italia l’Ocean Film Festival world tour. 20 città, 7 corti e mediometraggi internazionali, un viaggio tra immagini potenti e storie vere con un unico grande protagonista: - facebook.com Vai su Facebook

Ocean Film Festival: il mare arriva a Roma https://ift.tt/x9Y2Lyn - X Vai su X

Bradley Cooper: 5 mitici film da (ri)vedere subito su Netflix - Considerato il più grande successo di Clint Eastwood, American Sniper permette a Bradley Cooper per superare la sua immagine di attore comico. Segnala vogue.it

Maestro, il nuovo film Netflix di e con Bradley Cooper, trama, trailer, quando esce - L'attore e regista americano, infatti, torna a lavorare a un nuovo film dopo A star is born di cui sarà regista, sceneggiatore ... today.it scrive