Occupazioni scuole spostate le sezioni elettorali dell' istituto Pascoli e del liceo Machiavelli
La Commissione Elettorale Circondariale ha disposto il trasferimento delle sezioni elettorali 64-65-66-67-281 dai locali della scuola Istituto Pascoli di viale Don Minzoni, 60 ai locali della scuola primaria Enriques-Capponi in viale Matteotti 22 (distanza circa 900 metri a piedi) e delle sezioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: occupazioni - scuole
Occupazioni pro Gaza, a Genova sale la tensione. “Pronti a nuove proteste nelle scuole”
Ondata di occupazioni nelle scuole di Roma e alla Sapienza: “Blocchiamo tutto per sostenere la Flotilla”
Proteste contro la guerra in Palestina: aumentano le occupazioni, nelle scuole cattoliche mezzo milione di bambini pregherà per la pace, in provincia di Como giù striscione realizzato da bambini dell’Infanzia
Autunno caldo nelle scuole di Roma, spunta una petizione degli studenti contro le occupazioni https://ift.tt/PSBWvjE - X Vai su X
Scuola: Suor Monia Alfieri, 'chi occupa lede diritto suoi compagni, ne paghi conseguenze' Roma, 7 ott. - (Adnkronos) "In merito alle occupazioni delle scuole come forma di sostegno alla popolazione di Gaza non posso che confermare quanto ho sempre affer - facebook.com Vai su Facebook
Occupazioni scuole, spostate le sezioni elettorali dell'istituto Pascoli e del liceo Machiavelli - 12 alla secondaria Machiavelli, in via Cardatori ... Riporta firenzetoday.it
Firenze: le occupazioni fanno spostare i seggi elettorali - 281 dai locali della scuola Istituto Pascoli di viale Don Minzoni, 58 ai locali della scuola p ... nove.firenze.it scrive