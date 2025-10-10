Occupazioni scuole spostate le sezioni elettorali dell' istituto Pascoli e del liceo Machiavelli

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Elettorale Circondariale ha disposto il trasferimento delle sezioni elettorali 64-65-66-67-281 dai locali della scuola Istituto Pascoli di viale Don Minzoni, 60 ai locali della scuola primaria Enriques-Capponi in viale Matteotti 22 (distanza circa 900 metri a piedi) e delle sezioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: occupazioni - scuole

Occupazioni pro Gaza, a Genova sale la tensione. “Pronti a nuove proteste nelle scuole”

Ondata di occupazioni nelle scuole di Roma e alla Sapienza: “Blocchiamo tutto per sostenere la Flotilla”

Proteste contro la guerra in Palestina: aumentano le occupazioni, nelle scuole cattoliche mezzo milione di bambini pregherà per la pace, in provincia di Como giù striscione realizzato da bambini dell’Infanzia

occupazioni scuole spostate sezioniOccupazioni scuole, spostate le sezioni elettorali dell'istituto Pascoli e del liceo Machiavelli - 12 alla secondaria Machiavelli, in via Cardatori ... Riporta firenzetoday.it

occupazioni scuole spostate sezioniFirenze: le occupazioni fanno spostare i seggi elettorali - 281 dai locali della scuola Istituto Pascoli di viale Don Minzoni, 58 ai locali della scuola p ... nove.firenze.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Occupazioni Scuole Spostate Sezioni