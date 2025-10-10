Occupazione ProPal al Pacinotti danni all' Istituto Tecnico la dirigente | Bisogna educare anche alla disobbedienza

Pisatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scenario di danni evidenti e consistenti al Pacinotti di Pisa è quello che emerge dalla denuncia pubblica fatta oggi, 10 ottobre, da Simone Fabbrini, candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia. Le immagini diffuse dall'ex studente della scuola mostrano diverse zone interne. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: occupazione - propal

Prima il blocco della Tangenziale, poi l'occupazione di Lettere: la follia ProPal a Roma. Fermi a Milano

occupazione propal pacinotti danniRoma, la scossa dei proPal: nove scuole occupate in meno di un mese - È il bilancio delle mobilitazioni studentesche nelle scuole superiori di Roma, che a meno di un mese dalla ripartenza dell’anno ... Riporta ilmessaggero.it

Scuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Occupazione Propal Pacinotti Danni