MILANO – “Berchet occupato”. Lo striscione appeso alle inferriate è eloquente. Ieri mattina il personale scolastico del liceo classico di via Della Commenda ha trovato le entrate bloccate e il picchetto degli organizzatori: scuola invasa “per solidarietà a Gaza”. Lezioni sospese, assemblea al mattino, attività sociali al pomeriggio con i tornei sportivi. “E ci fermeremo a dormire” ha fatto sapere giovedì sera il portavoce degli studenti. “Saremo alcune decine, meno di 40”. Ma gli studenti non erano soli. Sì, perché anche la dirigente Clara Atorino, che al mattino aveva “trattato“ con i ragazzi, ha deciso di passare la notte a scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Occupato il liceo Berchet: “lezioni” su Gaza e Flotilla. E la preside resta a dormire a scuola