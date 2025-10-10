Occhi su Gaza diario di bordo #39
A Gaza oggi si respira un sollievo fragile. La notizia del cessate il fuoco annunciato da Trump ha portato un attimo di respiro a una popolazione allo stremo, ma la speranza è attraversata da troppi dubbi. Come raccontano i corrispondenti di Al Jazeera, mentre qualcuno festeggia l’accordo, altri non possono nemmeno tornare alle proprie case: l’esercito israeliano blocca ancora la strada costiera e spara. A Khan Younis, nelle stesse ore dell’annuncio, un bombardamento ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite altre. Il piano prevede una tregua di 72 ore e uno scambio di prigionieri, ma Israele continuerà a controllare più della metà della Striscia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
