Obiettivo Inter Gasperini punta al tutti convocati | cautela per Bailey

Sololaroma.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In dirittura d’arrivo la prima delle due settimane di pausa per le Nazionali, un lasso di tempo che la Roma vuole sfruttare per mettere a punto un gioco bello solo a tratti e per recuperare tutti gli elementi di una rosa che può dare ancora di più di quanto fatto finora. A questo in particolare sta lavorando Gasperini a Trigoria ( qui l’intervista al Corriere dello Sport ), che oltre a monitorare gli 11 elementi partiti in giro per il mondo punta al “tutti convocati” per la partita contro l’Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45. Certamente recuperato è Paulo Dybala, autore di una buona mezz’ora contro la Fiorentina e deciso a prendersi una maglia da titolare all’ Olimpico contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

obiettivo inter gasperini punta al tutti convocati cautela per bailey

© Sololaroma.it - Obiettivo Inter, Gasperini punta al tutti convocati: cautela per Bailey

In questa notizia si parla di: obiettivo - inter

Hojlund Inter, il Milan piomba sull’obiettivo nerazzurro: può esserci il sorpasso, la situazione

Le leghe amatoriali, tre bocciature, il boom: chi è Lookman, avvocato mancato e obiettivo dell'Inter

Lookman Inter, l’Atletico Madrid non preoccupa: svelato l’obiettivo, Chivu aspetta

obiettivo inter gasperini puntaRoma, Gasperini non vuole spezzare il ritmo: amichevole verso l’Inter - Il tecnico non vuole che la squadra si rilassi durante la sosta Per Gian Piero Gasperini la parola “sosta” non esiste nel vocabol ... Segnala calcionews24.com

obiettivo inter gasperini puntaFiorentina-Roma, Gasperini: "Non ci danno credito ma continuiamo a crescere" - La Roma va alla sosta da prima in classifica e Gasperini elogia i suoi: "Premio alle loro prestazioni. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Obiettivo Inter Gasperini Punta