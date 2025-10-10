In dirittura d’arrivo la prima delle due settimane di pausa per le Nazionali, un lasso di tempo che la Roma vuole sfruttare per mettere a punto un gioco bello solo a tratti e per recuperare tutti gli elementi di una rosa che può dare ancora di più di quanto fatto finora. A questo in particolare sta lavorando Gasperini a Trigoria ( qui l’intervista al Corriere dello Sport ), che oltre a monitorare gli 11 elementi partiti in giro per il mondo punta al “tutti convocati” per la partita contro l’Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45. Certamente recuperato è Paulo Dybala, autore di una buona mezz’ora contro la Fiorentina e deciso a prendersi una maglia da titolare all’ Olimpico contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Obiettivo Inter, Gasperini punta al tutti convocati: cautela per Bailey