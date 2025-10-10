Obesità riconosciuta come malattia | cosa cambierà davvero per i pazienti?
Con l’approvazione del Ddl 1483, l’Italia è diventata il primo Paese al mondo a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia cronica. Un passaggio storico che ribalta anni di stigma e semplificazioni: l’obesità non è più considerata un problema estetico o una questione di “forza di volontà”. 🔗 Leggi su Today.it
