Obesità riconosciuta come malattia | cosa cambierà davvero per i pazienti?

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’approvazione del Ddl 1483, l’Italia è diventata il primo Paese al mondo a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia cronica. Un passaggio storico che ribalta anni di stigma e semplificazioni: l’obesità non è più considerata un problema estetico o una questione di “forza di volontà”. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: obesit - riconosciuta

obesit224 riconosciuta malattia cosaObesità riconosciuta come malattia: l'Italia è il primo paese al mondo a farlo - L'Italia è il primo paese al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia: ecco cosa prevede la legge Pella. Segnala meteo.it

obesit224 riconosciuta malattia cosaL'obesità è una malattia, Italia prima nazione al mondo a riconoscerla tale: cosa dice la legge - In questo modo si potranno aiutare meglio le tante persone, anche tra i più giovani, che ne soffrono ... Riporta skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Obesit224 Riconosciuta Malattia Cosa