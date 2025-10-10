Obesità pediatrica | Prevenire prima che cresca il messaggio della Giornata Nazionale Obesity Day

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!” è l’appello forte e chiaro delle specialiste della Pediatria Endocrinologica dell’Ospedale Maggiore e della Pediatria di comunità dell’Azienda USL, per la Giornata Nazionale Obesity Day.Il team della struttura di Pediatria Endocrinologica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

