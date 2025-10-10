Nvidia dà soldi a tutti e sempre più persone gridano alla bolla

Ilfoglio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succede se un’azienda investe su un’altra società, che userà quei soldi per comprare merce dalla prima azienda? E se la stessa cosa succedesse con molte altre aziende, in un giro d’affari che vale centinaia di miliardi di dollari e, nonostante la sua bizzarra circolarità, sta trainando l’economia della prima potenza del mondo? Probabilmente succederebbe che molte persone comincerebbero a preoccuparsi. Ed è proprio quello che sta succedendo nel settore tecnologico, in particolare quello delle intelligenze artificiali, che ormai da tre anni sta investendo moltissimo in data center, personale specializzato e infrastrutture varie, tanto da creare, secondo alcuni, una bolla speculativa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

nvidia d224 soldi a tutti e sempre pi249 persone gridano alla bolla

© Ilfoglio.it - Nvidia dà soldi a tutti e sempre più persone gridano alla bolla

In questa notizia si parla di: nvidia - soldi

Nvidiasoldi a tutti e sempre più persone gridano alla bolla - Negli ultimi mesi, l'azienda ha investito 100 miliardi di dollari in OpenAI, la società di ChatGPT, ma anche in xAI di Elon Musk. Riporta ilfoglio.it

nvidia d224 soldi tuttiNvidia punta $2 miliardi su questa società. Ecco cosa ci guadagna - Con un investimento da 2 miliardi di dollari in xAI, Nvidia potrebbe generare oltre 1. Da money.it

Cerca Video su questo argomento: Nvidia D224 Soldi Tutti