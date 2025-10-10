Nvidia dà soldi a tutti e sempre più persone gridano alla bolla

Cosa succede se un’azienda investe su un’altra società, che userà quei soldi per comprare merce dalla prima azienda? E se la stessa cosa succedesse con molte altre aziende, in un giro d’affari che vale centinaia di miliardi di dollari e, nonostante la sua bizzarra circolarità, sta trainando l’economia della prima potenza del mondo? Probabilmente succederebbe che molte persone comincerebbero a preoccuparsi. Ed è proprio quello che sta succedendo nel settore tecnologico, in particolare quello delle intelligenze artificiali, che ormai da tre anni sta investendo moltissimo in data center, personale specializzato e infrastrutture varie, tanto da creare, secondo alcuni, una bolla speculativa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

