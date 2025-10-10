Nusco devastante incendio in contrada Leone | distrutti sette mezzi

Tempo di lettura: 2 minuti Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in contrada Leone, nel territorio di Nusco, all’interno dell’area di sosta dei veicoli utilizzati dalla famiglia Gaudiuso per la propria attività lavorativa. Le fiamme, alimentate dal vento e dal materiale presente sul posto, si sono rapidamente estese, avvolgendo in pochi minuti l’intero piazzale. Secondo una prima ricostruzione, sette mezzi sono andati completamente distrutti, tra cui due tir carichi di pomodori e alcune autovetture. Dal rogo si è levata una imponente nube nera, visibile a chilometri di distanza, che ha destato forte preoccupazione tra i residenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

