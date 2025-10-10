Nusco devastante incendio in contrada Leone | distrutti sette mezzi
Tempo di lettura: 2 minuti Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in contrada Leone, nel territorio di Nusco, all’interno dell’area di sosta dei veicoli utilizzati dalla famiglia Gaudiuso per la propria attività lavorativa. Le fiamme, alimentate dal vento e dal materiale presente sul posto, si sono rapidamente estese, avvolgendo in pochi minuti l’intero piazzale. Secondo una prima ricostruzione, sette mezzi sono andati completamente distrutti, tra cui due tir carichi di pomodori e alcune autovetture. Dal rogo si è levata una imponente nube nera, visibile a chilometri di distanza, che ha destato forte preoccupazione tra i residenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: nusco - devastante
Incendio in deposito di camion a Nusco, tir e auto in fiamme: il sindaco impone la chiusura degli infissi - Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un deposito di camion a contrada Leone nel comune di Nusco. Lo riporta msn.com
Incendio a Nusco, il sindaco fa scattare divieti nel raggio di 300 mt: chiudete le finestre - In attesa delle verifiche da parte dell’Arpac, il sindaco di Nusco Antonio Iuliano ha emanato un’ordinanza con una serie di misure cautelative destinate alla popolazione residente entro un ragg ... Secondo irpinianews.it