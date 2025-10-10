Nuovo scontro tra Trump e la Cina perché centrano le terre rare e cosa può succedere
La Cina ha annunciato un’ulteriore stretta sulle esportazioni di terre rare, batterie agli ioni di litio e diamanti sintetici, con l’obiettivo dichiarato di “salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali”. Le nuove regole, comunicate dal ministero del Commercio, estendono il controllo su minerali e tecnologie cruciali per i settori dell’alta tecnologia e della difesa, dai microprocessori ai sistemi radar. Le restrizioni arrivano a pochi giorni dal vertice di fine mese in Corea del Sud tra Xi Jinping e Donald Trump, a margine del forum Apec. La mossa di Pechino è vista come un colpo di forza strategico nel braccio di ferro tecnologico e geopolitico con Washington, che da tempo tenta di limitare l’accesso cinese ai semiconduttori avanzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump: «Valutiamo aumento dei dazi alla Cina, sono ostili. Xi? Non ho più motivo di incontrarlo» - La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». Come scrive msn.com
Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” ... Si legge su tg24.sky.it