Nuovo ospedale Trespidi | Costi e rischi nascosti dalla Giunta

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mentre Comune e Ausl procedono con le fasi preliminari per la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza, rimane irrisolta una questione di fondo che la giunta Tarasconi continua a ignorare: la scelta dell’area». È l’intervento di Massimo Trespidi, consigliere comunale di Civica Barbieri-Liberi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: nuovo - ospedale

