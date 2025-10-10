Nuovo ospedale di Terni antipasto e prospettive | Seicento posti letto e studio di fattibilità entro fine anno

10 ott 2025

Entro il mese di dicembre è prevista la consegna, da parte di un soggetto esterno privato, di uno studio di fattibilità sulle ipotesi di realizzazione del nuovo ospedale di Terni, che abbiano fattibilità tecnica”. In estrema sintesi il riassunto di quanto emerso nel corso del dibattito nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

nuovo ospedale terni antipastoEntro dicembre studio di fattibilità su nuovo ospedale di Terni - La Terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha ascoltato questa mattina la presidente della Giunta, Stefania Proietti, l'assessore Francesco De Rebotti e i direttori regionali Opere pu ... Secondo ansa.it

Ospedale di Terni, direzione annuncia sprint ammodernamento: sala settoria pronta - Un intervento dal valore complessivo di 70 mila euro, quello di adeguamento funzionale della sala settoria dell’ospedale di Terni, che rientrerebbe nel piano di ammodernamento delle strutture promosso ... Riporta umbria24.it

