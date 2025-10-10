Nuovo look per i campetti di Gallignano e Pietralacroce | al via il restyling da 125mila euro

ANCONA- Al via la riqualificazione dei campetti di Gallignano e Pietralacroce. La giunta comunale ha dato ieri il via libera al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di due campetti polivalenti di quartiere. «Continuano – afferma l’assessore agli Impianti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it