Nuovo incarico per il professor Claudio Vicini | è il direttore sanitario delle Terme di Castrocaro

Forlitoday.it | 10 ott 2025

Nuovo incarico per il professor Claudio Vicini. E' stato infatti nominato direttore sanitario delle Terme di Castrocaro e della Lucia Magnani Health Clinic. “Ho accolto con entusiasmo l’invito di Lucia Magnani a guidare la direzione sanitaria delle Terme di Castrocaro e della Lucia Magnani Health. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

