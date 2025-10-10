Nuovo DS Juve Ottolini resta in pole | la pista straniera si raffredda decisione attesa nelle prossime settimane

La Juventus si avvicina al completamento della sua nuova architettura dirigenziale. Dopo gli arrivi di Damien Comolli e François Modesto, resta da riempire un tassello fondamentale: quello del Direttore Sportivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, all’interno della società bianconera è in corso una riflessione profonda che oppone due visioni differenti: da un lato, la voglia di aprirsi a un profilo internazionale; dall’altro, la spinta verso un ritorno alle radici, con un dirigente che conosca già la cultura e le dinamiche della Continassa. In questo scenario, il nome che continua a guadagnare terreno è quello di Marco Ottolini, attuale DS del Genoa, che rimane in pole position per il ruolo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Nuovo DS Juve, Ottolini resta in pole: la pista straniera si raffredda, decisione attesa nelle prossime settimane

