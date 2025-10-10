Nuovo DS Juve Ottolini è in pole position ma resta in piedi la pista straniera | ecco entro quando verrà presa e comunicata la decisione Ultime

Nuovo DS Juve, Ottolini è in pole position ma resta in piedi la pista straniera: tutti gli aggiornamenti sul nuovo dirigente. Il puzzle dirigenziale della Juventus sta per essere completato con l’ultimo, fondamentale tassello: il Direttore Sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, all’interno del club è in corso una profonda riflessione che vede contrapposte due filosofie: da un lato, la ricerca di un profilo internazionale; dall’altro, la volontà di puntare su un nome che conosca già l’ambiente, con Marco Ottolini in pole position. Dopo gli arrivi di Damien Comolli e François Modesto, l’idea iniziale sembrava quella di proseguire sulla linea “estera”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo DS Juve, Ottolini è in pole position ma resta in piedi la pista straniera: ecco entro quando verrà presa e comunicata la decisione. Ultime

In questa notizia si parla di: nuovo - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo

Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri! Data, orario e tutti i dettagli per seguire la prima partita della nuova stagione

Oreste La Stella é il nuovo Responsabile Eventi https://ssjuvestabia.it/blog/oreste-la-stella-e-il-nuovo-responsabile-eventi/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X

Plusvalenze Napoli, tutte le differenze con il caso Juve: perché non ci sarà un nuovo processo sportivo - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo DS Juve, non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri: di chi si tratta e spunta un dettaglio molto importante. Le ultimissime - Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in net ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, triplo colpo in Serie A: il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta - La Juventus presto svelerà il nuovo Direttore sportivo: ci sono tre profili sul taccuino della dirigenza bianconera sul mercato ... Segnala calciomercato.it