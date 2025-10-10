Nuovo direttore sportivo Juve spunta il retroscena | quel profilo non ha convinto del tutto è stato scartato Tutte le novità
Nuovo direttore sportivo Juve: quel profilo estero non convince la dirigenza bianconera, che sta per chiudere per un dirigente italiano. La ricerca del nuovo direttore sportivo della Juventus è nella sua fase finale, e la dirigenza ha quasi definitivamente ristretto il campo. Dopo aver valutato diverse candidature di alto profilo, tra cui l’opzione estera rappresentata da Diego Lopez, l’ex dirigente del Lens, la Vecchia Signora sembra aver scartato l’idea. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il profilo dello spagnolo non avrebbe convinto appieno i vertici bianconeri, portando a un deciso reindirizzamento della strategia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: nuovo - direttore
All’Università di Parma il nuovo Direttore esecutivo dell’Efsa
Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo
Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore
TVA Sicilia. . Catania. Si è insediato il nuovo direttore sanitario dell’Asp Gianfranco Di Fede - facebook.com Vai su Facebook
Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Questo dettaglio lo avvicina: ecco cosa sta succedendo col Genoa - Tutti gli aggiornamenti sul futuro del dirigente del Genoa La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute final ... Secondo juventusnews24.com
Nuovo direttore sportivo Juve, Tuttosport fa il punto sulla ricerca: la soluzione italiana si scontra con le due piste estere sponsorizzate da Comolli - Nuovo direttore sportivo Juve, Tuttosport fa il punto sulla ricerca: la soluzione italiana si scontra con le due piste estere sponsorizzate da Comolli Sfumato il grande favorito, la corsa si riapre. Si legge su juventusnews24.com