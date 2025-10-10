Nuovo direttore sportivo Juve spunta il retroscena | quel profilo non ha convinto del tutto è stato scartato Tutte le novità

Nuovo direttore sportivo Juve: quel profilo estero non convince la dirigenza bianconera, che sta per chiudere per un dirigente italiano. La ricerca del nuovo direttore sportivo della Juventus è nella sua fase finale, e la dirigenza ha quasi definitivamente ristretto il campo. Dopo aver valutato diverse candidature di alto profilo, tra cui l’opzione estera rappresentata da Diego Lopez, l’ex dirigente del Lens, la Vecchia Signora sembra aver scartato l’idea. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il profilo dello spagnolo non avrebbe convinto appieno i vertici bianconeri, portando a un deciso reindirizzamento della strategia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

