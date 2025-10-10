Nuovo Dall’Ara l’ora delle scelte si avvicina | probabile un incontro la prossima settimana

Il tempo stringe, il tempo delle decisioni si avvicina: decisioni che riguardano se effettuare o meno il restyling dello stadio Dall’Ara e di quale entità. Entro fine mese ci sarà da presentare l’eventuale candidatura del Bologna e del Dall’Ara per Euro 2032 e la politica del calcio preme. Stadio ed Europei, Lepore in pressing: “Entro metà ottobre un piano degli interventi, ma tocca al Bologna la decisione finale” Questa settimana l’ad rossoblù Claudio Fenucci è stato impegnato a Roma per la riunione dell’Eca e della Lega, la prossima potrebbe essere quella giusta per un nuovo faccia a faccia tra i vertici rossoblù e quelli di Palazzo d’Accursio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

