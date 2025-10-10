Nuovo controllo a Walter Reed | Trump assicura di essere in forma

Oggi il presidente Donald Trump torna al Walter Reed National Military Medical Center per un nuovo controllo clinico, il secondo del 2025, ribadendo di sentirsi “in ottima forma”. Una tappa programmata mentre incontra il personale militare e aggiorna i cittadini sul suo stato di salute, tema che resta al centro del dibattito pubblico. Un controllo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nuovo controllo a Walter Reed: Trump assicura di essere in forma

In questa notizia si parla di: nuovo - controllo

Marco Carta dimesso dall’ospedale: “Stato di salute sotto controllo”, quando si esibirà di nuovo

Beautiful: Thomas perderà di nuovo il controllo?

Xiaomi presenta un nuovo hub per la smart home con display da 10,1” e controllo vocale

Progettato in collaborazione con giocatori professionisti, il nuovo mouse da gaming di ASUS garantisce un controllo totale. - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sistema tecnologico per il controllo dei treni alla stazione di Ponte San Giovanni, convogli più sicuri e più puntuali - Attivato nella notte tra sabato e domenica da Rfi un nuovo sistema tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Perugia- Segnala ilmessaggero.it

Tutor 3.0: il nuovo sistema di controllo velocità sulle autostrade italiane - 0, il nuovo sistema per il controllo della velocità media sulle autostrade italiane. webnews.it scrive