Nuovo clan Graziano scarcerato Fiore Graziano

A poche settimane dalla scarcerazione di Adriano Sebastiano Graziano, un altro esponente di rilievo del clan di Quindici è tornato in libertà. Si tratta di Fiore Graziano, 52 anni, figlio del defunto boss Arturo Graziano e, secondo l’Antimafia, figura di vertice insieme ad Antonio Mazzocchi del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
