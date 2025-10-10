Nuovi guai per il dem Ricci | indagato pure l’ex capo di gabinetto

Ilgiornale.it | 10 ott 2025

Urne chiuse, inchiesta riaperta. A un pugno di giorni dalla sconfitta elettorale, si aggrava la posizione dell'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci (foto). L'europarlamentare sconfitto nelle Marche alle recentissime Regionali dal governatore riconfermato Francesco Acquaroli (Fdi) è tornato nel mirino della Procura pesarina, guidata dall'ex procuratore capo di Reggio Emilia Marco Mescolini. Anche il suo ex capo di gabinetto Massimiliano Amadori è indagato nell'indagine Affidopoli sugli incarichi a due associazioni - Opera Maestra e Stella Polare - concordati sottobanco, con soldi in cambio di consenso e incarichi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

