nuovi dissuasori nelle strade senza i velox

Il Comune di Arcola posizionerà attraversamenti pedonali rialzati dove, in base dal decreto sicurezza, non potrà istallare gli autovelox. Sono le direttive del decreto sicurezza a stabilire che nelle vie dove non sono riscontrati dati di frequente incidentalità negli ultimi cinque anni, non si possono utilizzare velox. Ma è possibile ricorrere ad altri strumenti contro i "piloti" della strada. Per questo il Comune nella provinciale collinare che dal centro storico, passa per Baccano, transita a Monti e Fresonara fino a giungere alla frazione del Termo ha chiesto alla Provincia di collocare attraversamenti pedonali rialzati completi di dissuasori di velocità.

