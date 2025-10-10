Nuovi Corsi di Shanti Dance
Nuovi Corsi Shanti Dance 7 incontri mensili per un viaggio esperienziale tra yoga e danza attraverso i 7 chakra, dalle radici alla consapevolezza.UNICA LEZIONE DI PROVA GRATUITA martedì 14 Ottobre 2025 ore 18.00-18.45info 338 798 1020 1 incontro martedì 28 ottobre ore 18.00Diventa stabile e salda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovi - corsi
Al Matricola day la Liuc si scopre sempre più internazionale: nuovi corsi in inglese, già iscritti i primi 15 studenti stranieri
Nuovi volontari ospedalieri, in partenza due corsi di formazione a Piacenza e Castelsangiovanni
La crisi del lusso si combatte in aula. Nuovi corsi e intelligenza artificiale
PiazzalungaCorsi 2025/2026 Ecco i nuovi corsi in partenza a ottobre. Siete ancora in tempo per iscrivervi! #suzzara #provinciadimantova #piazzlaunga #corsi #piazzlaungacorsi #ausersuzzara #avventure #nuoviincontri #tempoliberò #nuovaedizione #nonma - facebook.com Vai su Facebook
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi ITS Turismo Liguria a Chiavari Due percorsi Food & Beverage Manager Esperto di gestione delle strutture turistico ricettive Scopri come iscriverti nel sito http://itsturismoliguria.it o contatta il num +39 366 6225125. - X Vai su X