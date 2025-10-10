Nuovi Corsi di Shanti Dance

Nuovi Corsi Shanti Dance 7 incontri mensili per un viaggio esperienziale tra yoga e danza attraverso i 7 chakra, dalle radici alla consapevolezza.UNICA LEZIONE DI PROVA GRATUITA martedì 14 Ottobre 2025 ore 18.00-18.45info 338 798 1020 1 incontro martedì 28 ottobre ore 18.00Diventa stabile e salda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

