Nuove regole sul certificato di malattia | cosa cambia
Importanti novità arrivano dalla Legge semplificazioni approvata al Senato che riguarda il rilascio dei certificati medici di malattia: dalle norme molto rigide che fin qui hanno interessato questo aspetto a una maggiore flessibilità che consentirà ai caminici bianchi, dopo comunque un attento accertamento, di rilasciarli anche da remoto. Cosa sta per cambiare. Sia chiaro, il proprio medico non potrà rilasciare "facilmente" certificati di malattia perché ne va della sua professione e i rischi sono molto elevati in caso di accertamenti superficiali. Il certificato a distanza, come spiega Orizzone scuola, può essere rilasciato soltanto tramite stumenti efficaci come, in primis, la telemedicina che consentirà l'effettivo colloquio video tra paziente e medico ma anche tramite altre condizioni che saranno discusse, dopo proposta del ministero della Salute, nel corso della Conferenza Stato-Regioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
