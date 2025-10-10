Nuova Zelanda scoppia haka spontanea in Parlamento | presidente sospende seduta

Durante una seduta nel Parlamento neozelandese è scoppiata una haka spontanea, dopo un’emozionante waiata eseguita per onorare la nuova deputata del Te P?ti M?ori Oriini Kaipara, al termine del suo discorso inaugurale. Il presidente del Parlamento neozelandese Gerry Brownlee ha subito sospeso la seduta per fermare la haka. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

