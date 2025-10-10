Nuova Zelanda scoppia haka spontanea in Parlamento | presidente sospende seduta
Durante una seduta nel Parlamento neozelandese è scoppiata una haka spontanea, dopo un’emozionante waiata eseguita per onorare la nuova deputata del Te P?ti M?ori Oriini Kaipara, al termine del suo discorso inaugurale. Il presidente del Parlamento neozelandese Gerry Brownlee ha subito sospeso la seduta per fermare la haka. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nuova - zelanda
Rugby, Mondiali Under 20: il Sudafrica si laurea campione. Battuta la Nuova Zelanda
LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: semifinale spada a squadre minuto per minuto, in corso anche Italia-Nuova Zelanda di pallanuoto!
Tocatì a Verona: il Festival internazionale dei giochi in strada ospita il mondo Maori dalla Nuova Zelanda
Nuova Zelanda: in aula la "haka" per festeggiare la parlamentare, seduta sospesa - X Vai su X
Nova Marine Carriers amplia la propria presenza internazionale con MBL JV, joint venture paritetica con McCallum Bros per il collegamento tra la Nuova Zelanda e le isole Chatham. Il progetto prevede una nuova nave multipurpose progettata a Lugano con il - facebook.com Vai su Facebook
Parlamento Nuova Zelanda sospeso dopo haka spontanea a fine discorso deputata Oriini Kaipara - Il Parlamento neozelandese è stato temporaneamente sospeso perchè il pubblico in tribuna ha iniziato a eseguire una haka, la tradizionale danza maori al termine del discorso della deputata del Te Pati ... Segnala ilgiornale.it
Nuova Zelanda, parlamento sospeso dopo una haka spontanea alla fine del discorso della deputata Oriini Kaipara - Il pubblico in tribuna ha iniziato a eseguire una haka, la tradizionale danza maori, per celebrare il primo discorso ... Secondo tg.la7.it