Nuova Zelanda i deputati intonato un haka non autorizzato | seduta del Parlamento sospesa
La seduta del Parlamento neozelandese è stata interrotta dopo che deputati e visitatori hanno improvvisato una haka, la danza tradizionale Maori, in onore della neoparlamentare Oriini Kaipara, eletta a settembre. Il gesto, celebrativo ma non autorizzato, ha spinto lo speaker Gerry Brownlee a sospendere temporaneamente i lavori, ricordando che l’accordo iniziale prevedeva un intervento senza esibizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rugby, Mondiali Under 20: il Sudafrica si laurea campione. Battuta la Nuova Zelanda
LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: semifinale spada a squadre minuto per minuto, in corso anche Italia-Nuova Zelanda di pallanuoto!
Tocatì a Verona: il Festival internazionale dei giochi in strada ospita il mondo Maori dalla Nuova Zelanda
Nova Marine Carriers amplia la propria presenza internazionale con MBL JV, joint venture paritetica con McCallum Bros per il collegamento tra la Nuova Zelanda e le isole Chatham. Il progetto prevede una nuova nave multipurpose progettata a Lugano con il
Gavi Vaccine Alliance: Helen Clark, ex primo ministro della Nuova Zelanda, è stata nominata presidente
Nuova Zelanda, la polizia uccide padre in fuga con i tre figli dopo averli rapiti. «Le ricerche duravano da quattro anni» - Tom Phillips, 38 anni, padre in fuga braccato dalla giustizia dopo aver rapito i suoi tre figli