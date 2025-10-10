Nuova stretta sul fuori cassonetto | +45% di sanzioni in nove mesi

Palazzo Loggia lo aveva promesso: tolleranza zero contro il "fuori cassonetto". Oggi il Comune ha presentato i primi risultati della campagna di contrasto all'abbandono dei rifiuti e i numeri raccontano un deciso cambio di marcia.Dal primo gennaio al 30 settembre 2025 le violazioni accertate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

