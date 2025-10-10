Nuova Scena 3 in giuria anche Guè confermati Geolier Fibra e Rose Villain
Nuova Scena tornerà ufficialmente nel 2026 con una terza stagione che vedrà come novità in giuria Guè. Nuova Scena, il rap show di Netflix prodotto da Fremantle, tornerà ufficialmente nel 2026 con una terza stagione che promette di essere più esplosiva che mai, con un’incredibile new entry. Accanto agli ormai iconici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge alla giuria un’altra leggenda della scena: Guè entra ufficialmente nel team per alzare ancora di più il livello della competizione e scovare i nuovi talenti del rap italiano. In palio per il vincitore ci sarà sempre un premio da 100. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: nuova - scena
Harry potter: torna la scena tagliata dalla pietra filosofale nella nuova serie tv
Trump nudo a letto con Satana: la scena choc nella nuova puntata di South Park fa infuriare la Casa Bianca
Vincenzo Salemme torna in scena con la sua nuova commedia. Le date
ONE SHOT GAME sta tornando! Partecipa al contest o vieni a scoprire dal vivo i protagonisti della nuova scena 18 ottobre - Hacienda Roma Iscrizioni al link in bio - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Scena 3, Guè Pequegno è il nuovo giudice - Netflix conferma la stagione 3 di Nuova Scena, il celebre rap show italiano prodotto da Fremantle. Secondo tvserial.it