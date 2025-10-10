Nuova Scena 3 in giuria anche Guè confermati Geolier Fibra e Rose Villain

10 ott 2025

Nuova Scena tornerà ufficialmente nel 2026 con una terza stagione che vedrà come novità in giuria Guè. Nuova Scena, il rap show di Netflix  prodotto da Fremantle, tornerà ufficialmente nel 2026 con una terza stagione che promette di essere più esplosiva che mai, con un’incredibile new entry. Accanto agli ormai iconici Fabri FibraGeolier e Rose Villain si aggiunge alla giuria un’altra leggenda della scena:  Guè entra ufficialmente nel team per alzare ancora di più il livello della competizione e scovare i nuovi talenti del rap italiano. In palio per il vincitore ci sarà sempre un premio da 100. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

