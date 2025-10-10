Nuova Scena 3 il rap show torna su Netflix con un nuovo giudice | chi è e quando esce

Nuova Scena torna su Netflix con una terza stagione piena di novità. La prima? L'arrivo di un nuovo giudice che si aggiungerà al trio storico del programma composto da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Di chi si tratta? Di Guè, il rapper, infatti, è stato annunciato come nuovo protagonista del. 🔗 Leggi su Today.it

