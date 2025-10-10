Il rap show di Netflix torna nel 2026 con una terza stagione e una new entry d'eccezione: Guè. Nuova Scena punta a scovare nuovi talenti con una giuria ancora più autorevole. La stagione 3 di Nuova Scena, il rap show di Netflix prodotto da Fremantle, approda sulla piattaforma con un nuovo giurato d'eccezione. Guè sarà infatti accanto a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain e completa una giuria al altissimo impatto. In palio, anche in questa edizione, non ci sono solo i 100.000 euro destinati al vincitore, ma soprattutto una vetrina senza rivali per chi vuole trasformare le barre in una carriera ed entrare davvero nella nuova scena del rap italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nuova Scena 3: Guè in giuria nello show Netflix con Rose Villain, Geolier e Fabri Fibra