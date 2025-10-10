Nuova rottamazione 2026 | si possono pagare multe Tari e tributi locali?
In molti, tra i debitori verso il Fisco, si chiedono se nella nuova rottamazione, la «quinques» che uscirà dalla legge di Bilancio 2026, sarà possibile saldare i propri carichi rappresentati anche da multe, tassa sui rifiuti (Tari) e altri tributi locali. Nelle precedenti definizioni agevolate, come l’ultima collegata alla Rottamazione quater, multe e importi arretrati da pagare fino alla soglia di 1.000 euro rientravano nel Saldo e stralcio, il meccanismo che i Comuni e gli enti locali potevano adottare o meno per scontare o azzerare i debiti di piccolo importo dei cittadini. Le simulazioni sulla nuova rottamazione delle cartelle sembrerebbero non comprendere questa ulteriore opzione di saldo, ragione per la quale i debiti da inserire nel piano di definizione agevolata dovrebbe riguardare solo i carichi fiscali erariali e previdenziali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
