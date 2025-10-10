Nuova luce per il Museo Briante | L’efficientamento avvantaggia la fruizione di questa struttura
Una nuova luce per il Museo di Reggio Calabria: il futuro ha un cuore antico e la città si rinnova partendo da questa grande struttura. Nella terrazza di Palazzo Piacentini si è svolto l’evento “Una nuova luce per il Museo Archeologico Nazionale”, nuovo sistema di illuminazione a tecnologia Led. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio. Nuova luce per il MArRC, Briante: “l’efficientamento avvantaggia la fruizione di questa struttura” - Sudano: "l’intervento contribuirà a valorizzare il patrimonio archeologico del Museo, assicurando un risparmio energetico stimato del 63%" REGGIO CLABRIA – Una nuova luce per il Museo di Reggio Calabr ... Lo riporta msn.com