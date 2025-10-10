Nuova edizione di Riflessi la mostra collettiva che riunisce artisti dovadolesi e non

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Oratorio di San Sebastiano è aperta la rassegna “Riflessi 2025”, una mostra d’arte collettiva organizzata dall’Associazione Artisti Dovadolesi che da ben trent’anni propone un appuntamento annuale che mette in primo piano l’operato di artisti romagnoli e di artisti dovadolesi. Cinque gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - edizione

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»

Lucca Comics & Games 2025, tutte le novità della nuova edizione

Sponz Fest: nuova edizione

Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro 2025, tutto pronto per la nuova edizione. Anche in streaming su MYmovies ONE - La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema è orgogliosa di presentare la 61esima edizione ... Segnala mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Edizione Riflessi Mostra