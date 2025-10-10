Nuova edizione di Riflessi la mostra collettiva che riunisce artisti dovadolesi e non
All’Oratorio di San Sebastiano è aperta la rassegna “Riflessi 2025”, una mostra d’arte collettiva organizzata dall’Associazione Artisti Dovadolesi che da ben trent’anni propone un appuntamento annuale che mette in primo piano l’operato di artisti romagnoli e di artisti dovadolesi. Cinque gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - edizione
Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»
Lucca Comics & Games 2025, tutte le novità della nuova edizione
La nuova edizione de Il Grande Fratello, in onda ogni lunedì sera su Canale 5, ha segnato il ritorno di un grande volto della televisione italiana: Simona Ventura. Una conduzione che, per lei, è sinonimo di rinascita. «Mi sono sentita a casa. Mi è piaciuto tornar - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo anno, nuova edizione, nuove sorprese I #Worlds2025 alzeranno ancora l’asticella con un formato più intenso e momenti tutti da vivere Scopri cosa cambia. Il viaggio verso la gloria non sarà più lo stesso! - X Vai su X
Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro 2025, tutto pronto per la nuova edizione. Anche in streaming su MYmovies ONE - La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema è orgogliosa di presentare la 61esima edizione ... Segnala mymovies.it