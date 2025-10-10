Nuova BMW Serie 1 2028 | nuova generazione anche elettrica?

Ecco cosa ci si può aspettare dalla nuova BMW Serie 1 i1 nel 2028, specialmente nel contesto del progetto “Neue Klasse”. Gran parte è basato su annunci di BMW + rumors + concept, quindi va preso con le pinze — ma danno un’idea ben precisa del possibile look e delle caratteristiche. Se vuoi, posso anche fare delle previsioni personali. Cosa sappiamo finora cosa ha confermato BMW. Piattaforma Neue Klasse (serie elettrica) La nuova Serie 1 elettrica — che molto probabilmente si chiamerà BMW i1 — sarà costruita sulla piattaforma Neue Klasse. Questa piattaforma porta con sé diversi cambiamenti tecnologici, sia per l’elettrico che (probabilmente per un periodo) per i modelli a combustione, soprattutto per quanto riguarda l’architettura elettrica, il software, la gestione digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

