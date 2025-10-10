Nuova BMW Serie 1 2028 | nuova generazione anche elettrica?

10 ott 2025

Ecco cosa ci si può aspettare dalla nuova BMW Serie 1 i1 nel 2028, specialmente nel contesto del progetto “Neue Klasse”. Gran parte è basato su annunci di BMW + rumors + concept, quindi va preso con le pinze — ma danno un’idea ben precisa del possibile look e delle caratteristiche. Se vuoi, posso anche fare delle previsioni personali. Cosa sappiamo finora cosa ha confermato BMW. Piattaforma Neue Klasse (serie elettrica) La nuova Serie 1 elettrica — che molto probabilmente si chiamerà BMW i1 — sarà costruita sulla piattaforma Neue Klasse. Questa piattaforma porta con sé diversi cambiamenti tecnologici, sia per l’elettrico che (probabilmente per un periodo) per i modelli a combustione, soprattutto per quanto riguarda l’architettura elettrica, il software, la gestione digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

nuova bmw serie 1 2028 nuova generazione anche elettrica

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW Serie 1 2028: nuova generazione anche elettrica?

In questa notizia si parla di: nuova - serie

Nuova BMW Serie 1, il piacere di guidare diventa intenso [FOTO e VIDEO] - Nuova BMW Serie 1 – L’ultima edizione della BMW Serie 1 definisce nuovamente i parametri di riferimento del piacere di guidare nel segmento delle vetture compatte premium. Segnala motorionline.com

Nuova BMW Serie 1: il video in pillole della nuova berlina, anche diesel mild-hybrid - La nuova 120d abbassa la potenza massima a 163 CV, ma offre consumi più bassi e una maggior fluidità di guida. Secondo ilgiornale.it

