Nuova avventura per Diego Maradona junior | arriva l' annuncio ufficiale

Nuova avventura per Diego Maradona junior. Dopo la recente esperienza in Spagna alla guida dell'Ud Ibarra, l'allenatore napoletano condurrà dal prossimo 13 ottobre un nuovo programma calcistico su Radio Kiss Kiss Napoli, dal titolo “Diego c'è”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13. Ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

