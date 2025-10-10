Nuoto | Ginevra Taddeucci vince la 10 km di Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo
Nuoto, Taddeucci vince a Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo di Fondo - Dopo il terzo posto di Dario Verani al maschile, Ginevra Taddeucci è la migliore di tutte le sue avversarie nella 10 km ... Lo riporta dire.it
Ginevra Taddeucci vince la Coppa del Mondo generale del nuoto di fondo - L'azzurra vince la 10 km di fondo femminile nelle acque di Golfo Aranci in Sardegna, quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo: «Chiudo una stagione in cui ho colmato tutte le lacune» ... Come scrive msn.com