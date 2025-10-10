Nuoto di fondo | Taddeucci trionfa e conquista la Coppa del Mondo nella 10 km

Ginevra Taddeucci trionfa nelle acque sarde del Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo di nuoto di fondo: le sue dichiarazioni. Ancora una volta l’Italia sale sul tetto del mondo del nuoto grazie a Ginevra Taddeucci che in Sardegna ha trionfato nella 10km di nuoto di fondo e ha conquistato così la Coppa del Mondo grazie ad un totale di ben 2600 punti. Di seguito le sue dichiarazioni. Taddeucci trionfa nelle acque di Golfo Aranci: che soddisfazione per l’azzurra e per l’Italia. Subito dopo la vittoria, l’atleta italiana ha dichiarato: “È stata dura perché all’inizio cercavo di fare la gara con l’australiana Moesha Johnson ma ho visto che non ne aveva. 🔗 Leggi su Sportface.it