Nuoto di fondo | Taddeucci trionfa e conquista la Coppa del Mondo nella 10 km

Sportface.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ginevra Taddeucci trionfa nelle acque sarde del Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo di nuoto di fondo: le sue dichiarazioni. Ancora una volta l’Italia sale sul tetto del mondo del nuoto grazie a Ginevra Taddeucci che in Sardegna ha trionfato nella 10km di nuoto di fondo e ha conquistato così la Coppa del Mondo grazie ad un totale di ben 2600 punti. Di seguito le sue dichiarazioni. Taddeucci trionfa nelle acque di Golfo Aranci: che soddisfazione per l’azzurra e per l’Italia. Subito dopo la vittoria, l’atleta italiana ha dichiarato: “È stata dura perché all’inizio cercavo di fare la gara con l’australiana Moesha Johnson ma ho visto che non ne aveva. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuoto - fondo

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo la medaglia mondiale anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo questa medaglia anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo

Ginevra Taddeucci trionfa a Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo di fondo - La nuotatrice fiorentina chiude una stagione straordinaria vincendo la 10 km finale e portando in alto la Toscana. intoscana.it scrive

nuoto fondo taddeucci trionfaNuoto, Taddeucci vince a Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo di Fondo - A Golfo Aranci, nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci ha vinto la dieci chilometri, ... Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Fondo Taddeucci Trionfa