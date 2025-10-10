Si è dato il via alle danze nella quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Golfo Aranci. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, il meteo si è messo di traverso perché la pioggia ha caratterizzato la 10 km maschile, prima gara dell’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale. Poco male per i nuotatori, che hanno sofferto più che altro in termini di visibilità. 74 atleti al via, che hanno percorso i 6 giri classici da 1.666 km. Prime quattro tornate di studio della situazione, in condizioni di mare abbastanza calmo e temperature dell’acqua attorno ai 22°23° C. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto di fondo, Dario Verani terzo nella tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci. Vince Betlehem