Nuoto di fondo Dario Verani terzo nella tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci Vince Betlehem
Si è dato il via alle danze nella quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Golfo Aranci. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, il meteo si è messo di traverso perché la pioggia ha caratterizzato la 10 km maschile, prima gara dell’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale. Poco male per i nuotatori, che hanno sofferto più che altro in termini di visibilità. 74 atleti al via, che hanno percorso i 6 giri classici da 1.666 km. Prime quattro tornate di studio della situazione, in condizioni di mare abbastanza calmo e temperature dell’acqua attorno ai 22°23° C. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuoto - fondo
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo la medaglia mondiale anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo questa medaglia anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”
Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo
NUOTO DI FONDO: LA TAPPA FINALE DELLA COPPA DEL MONDO IN SARDEGNA. FORZA ITALIA ! Ginevra Taddeucci, bronzo Olimpico a Parigi 2024, torna in acqua il 10 e l'11 ottobre a Golfo Aranci, nel nord-est della Sardegna. Con Taddeucci, che di - facebook.com Vai su Facebook
World Cup. Vince Betlehem, Verani terzo. A Fontaine la coppa del mondo - A Golfo Aranci si alza il sipario sulla tappa conclusiva in Coppa del Mondo con la dieci chilometri maschile tra pioggia battente e vento stile t ... Da federnuoto.it
Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Golfo Aranci: torna Acerenza, assente Paltrinieri e novità Detti - La Nazionale italiana di nuoto di fondo torna in scena dopo i Mondiali 2025 a Singapore. Scrive oasport.it