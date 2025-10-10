Nucleare il piano del governo accentra i poteri e ignora i territori | serve un dibattito pubblico

Sta passando in una relativa indifferenza del mondo politico e in una acritica adesione di quello dell’informazione uno sforzo della destra al governo ben più meritevole di attenzione: si tratta del disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025, che mira a creare un quadro giuridico e operativo per il ritorno della produzione di energia nucleare nel nostro Paese dopo i due referendum del 1987 e 2011. L’impostazione è fortemente lesiva di principi costituzionali in vigore, mal sopportati da una compagine di centrodestra che infrange le regole con un piglio di arroganza pari alla sottovalutazione di un’opinione pubblica democratica non ancora avvertita, se non addirittura distratta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, il piano del governo accentra i poteri e ignora i territori: serve un dibattito pubblico

