Nucleare cresce del 3% il volume dei rifiuti radioattivi

Il nucleare e le scorie prodotte porta a una crescita del 3% del volume dei rifiuti radioattivi in Italia. Questo il dato principale che emerge dal nuovo Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, aggiornato al 31 dicembre 2024, realizzato dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione (Isin), da cui si evince che in generale diminuisce l’attività. Rifiuti radioattivi che, quando si riuscirà a realizzare, saranno in buona parte ospitati in futuro nel deposito nazionale e nel parco tecnologico. Volume a oltre 33mila metri cubi. Il volume dei rifiuti radioattivi cresce di 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nucleare, cresce del 3% il volume dei rifiuti radioattivi

