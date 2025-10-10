nozze di diamante per carla e francesco siete unici e preziosi

Nozze di diamante per Carla e Francesco che proprio oggi compiono 60 anni della loro felice unione. La famiglia li abbraccia e, con i migliori auguri, dedica loro questo bel messaggio affettuoso. “Carla e Francesco siete il diamante più prezioso e unico che abbiamo in famiglia – è la dedica –. Grazie per tutto l’amore che ci avete dato e che continuate a darci. Tantissimi auguri. Le vostre figlie Ilaria e Francesca, i generi Angelo e Bruno e i vostri nipoti Anna e Michele“. Un giorno speciale e speciali sono anche gli auguri a cui si unisce la nostra redazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

