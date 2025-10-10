Novo Nordisk nessun impatto significativo sul taglio dei posti ad Anagni

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto presso la sede di Unindustria Frosinone, un incontro tra la Direzione del sito di Anagni di Novo Nordisk e le organizzazioni sindacali. L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione, in linea con l’impegno dell’azienda a mantenere relazioni improntate a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novo - nordisk

Perché Novo Nordisk, la più grande azienda farmaceutica europea, non se la sta passando bene

Novo Nordisk, crollo in Borsa del 26%: dai farmaci contraffatti ai dazi

I farmaci anti obesità, i profitti record e l’inaspettato crollo del colosso Novo Nordisk. Che ora preoccupa anche l’Italia

novo nordisk nessun impattoNovo Nordisk, stop temporaneo della produzione del farmaco anti-obesità ad Anagni: cosa c’è dietro la scelta - Verranno interrotte le linee produttive in tutto il mondo: a rischio 9mila posti di lavoro. Segnala msn.com

novo nordisk nessun impattoGruppo Novo Nordisk: estrema preoccupazione dei sindacati - Le organizzazioni sindacali esprimono in un comunicato tutta la loro forte preoccupazione in merito alla questione legata al gruppo Novo Nordisk, e in particolare allo stabilimento di Anagni ... Si legge su ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Novo Nordisk Nessun Impatto