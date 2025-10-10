Si è conclusa in modo drammatico la “Sagra del vino e dell’uva” di Capena, in provincia di Roma. Nella serata di domenica 5 ottobre, un giostraio, la moglie e uno dei loro figli sono stati aggrediti da un gruppo di 9 ragazzi, ora accusati di concorso in rissa aggravata. L’uomo, di 65 anni, ha sofferto le conseguenze peggiori: è ricoverato in coma all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Secondo quanto affermato dai famigliari, presenti alla sagra, il gruppo di ragazzi ha provato a salire sulla giostra senza pagare il biglietto. Come riporta RomaToday, la diagnosi del giostraio è severa. Ha riportato una frattura del cranio e una serie di altre problematiche, che hanno costretto i medici a ricoverarlo in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Novena, giostraio pestato da nove giovani finisce in coma