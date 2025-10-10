Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione ottavo giorno

Lalucedimaria.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Acutis, un ragazzo di soli 15 anni, che attirava molti dei suoi coetanei a conoscere e amare Gesù. Guardava a Maria come la sua stella e partecipava alla Santa Messa ogni giorno.   Canonizzato il 7 settembre scorso da Papa Leone XIV, insieme a Piergiorgio Frassati, in una piazza San Pietro gremita di fedeli. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena a san carlo acutis per chiedere la sua intercessione ottavo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione, ottavo giorno

In questa notizia si parla di: novena - carlo

Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione, primo giorno

Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione, secondo giorno

Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione, terzo giorno

novena san carlo acutisNovena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione, sesto giorno - Preghiamo San Carlo Acutis affinché interceda presso il Signore e ci ottenga la grazia di cui abbiamo bisogno: 8 ottobre, sesto giorno. lalucedimaria.it scrive

In Duomo a Milano risuona “Sulla Strada del Vangelo”, il brano dedicato a san Carlo Acutis - Composto nel 2024 dal maestro Roberto Bacchini, di Vergiate, sarà eseguito lunedì durante la Santa Messa di ringraziamento per il giovanissimo santo ambrosiano ... Secondo varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Novena San Carlo Acutis