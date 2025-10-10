Novellino avverte | Per lo scudetto ci sono queste quattro! Italia? Fiducia con Gattuso

Inter News 24 Novellino avverte i tifosi, sarà una Serie A combattuta! L’ex allenatore ha parlato della lotta scudetto e anncunia le sue preferite. Walter Novellino, intervistato da Tuttomercatoweb, ha offerto le sue previsioni sulla lotta scudetto in Serie A, parlando anche delle prospettive della Nazionale italiana di Gattuso. LA LOTTA SCUDETTO – «Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità. L’antagonista principale è sicuramente l’Inter, ma Milan e Roma possono impensierire gli azzurri». Novellino ha elogiato il Napoli come la squadra con la qualità migliore, ma ha anche messo in evidenza le sfide che Inter, Milan e Roma potranno offrire dopo l’ottimo avvio nelle prime sei giornate di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

