nove minori in una sala scommesse licenza revocata

La Spezia, 10 ottobre 2025 – Minori nella sala giochi e sala scommesse, revocata la licenza. Il Questore della Spezia ha emesso un provvedimento di revoca della licenza per l'esercizio di raccolta di scommesse e gestione di apparecchi da gioco VLT (ex art. 88 Tulps) nei confronti della titolare di una sala giochiscommesse situata in città. La misura è avvenuta dopo la violazione della normativa vigente, che vieta categoricamente l'accesso dei minori di 18 anni a tali locali e per il reiterato mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella licenza, riscontrata dall’attività posta in essere in sinergia dalla Divisone Polizia Amministrativa e Sociale e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

