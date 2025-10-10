Novara | No al padre peluche torni il padre educatore

Orizzontescuola.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educare senza punire non significa rinunciare al ruolo, ma rifiutare la logica sanzionatoria come fondamento del rapporto. Nella pedagogia di Daniele Novara, la punizione non ha valore formativo: genera sottomissione o ribellione, mai responsabilità. Il padre-educatore, in questo senso, non agisce per “mettere in riga” ma per accompagnare, anche quando il comportamento del figlio è provocatorio o disfunzionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novara - padre

Novara: “Basta con i genitori ‘peluche’. Occorre la giusta distanza educativa. Non occorre trasformarsi nei compagni di gioco dei figli” - Milano, una città vibrante e ricca di opportunità per i giovani, offre cultura, sport e occasioni di socializzazione. Segnala orizzontescuola.it

Novara: “I problemi dei figli maschi? Una madre iper-controllante, un “papà-peluche” e la carenza conflittuale in giovanissima età” - Il pedagogista Daniele Novara, a Sky Tg24, sottolinea il significato profondo dell’educazione nella società. Come scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Novara No Padre Peluche