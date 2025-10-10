Novara | No al padre peluche torni il padre educatore
Educare senza punire non significa rinunciare al ruolo, ma rifiutare la logica sanzionatoria come fondamento del rapporto. Nella pedagogia di Daniele Novara, la punizione non ha valore formativo: genera sottomissione o ribellione, mai responsabilità. Il padre-educatore, in questo senso, non agisce per “mettere in riga” ma per accompagnare, anche quando il comportamento del figlio è provocatorio o disfunzionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: novara - padre
| ? Ultimo re di Sardegna, Vittorio Emanuele sale al trono il 23 marzo 1849 dopo la sconfitta di Novara e l'abdicazione del padre Carlo Alberto. Il giovane Re mantiene lo Statuto e scioglie ripetutamente la Camera che rifiuta di approvare la p - facebook.com Vai su Facebook
Novara: “Basta con i genitori ‘peluche’. Occorre la giusta distanza educativa. Non occorre trasformarsi nei compagni di gioco dei figli” - Milano, una città vibrante e ricca di opportunità per i giovani, offre cultura, sport e occasioni di socializzazione. Segnala orizzontescuola.it
Novara: “I problemi dei figli maschi? Una madre iper-controllante, un “papà-peluche” e la carenza conflittuale in giovanissima età” - Il pedagogista Daniele Novara, a Sky Tg24, sottolinea il significato profondo dell’educazione nella società. Come scrive orizzontescuola.it