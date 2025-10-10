Novara ancora in piazza per la Palestina | sabato un nuovo corteo in città
Dopo il corteo dello scorso 3 ottobre a cui hanno preso parte 2.500 persone, sabato 11 ottobre Novara torna ancora una volta in piazza per manifestare a sostegno della Palestina.L'appuntamento è alle 15,30 in piazza Puccini, da dove partirà il corteo che sfilerà per le strade del centro storico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
