Novara ancora in piazza per la Palestina | sabato un nuovo corteo in città

Novaratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il corteo dello scorso 3 ottobre a cui hanno preso parte 2.500 persone, sabato 11 ottobre Novara torna ancora una volta in piazza per manifestare a sostegno della Palestina.L'appuntamento è alle 15,30 in piazza Puccini, da dove partirà il corteo che sfilerà per le strade del centro storico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

novara - piazza

